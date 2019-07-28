Diagne ve Emre Mor transferinde son durum

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİAGNE VE EMRE MOR AÇIKLAMASI

Senagalli golcü Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını dile getiren Albayrak, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil. Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Hoca gitmesine müsaade ederse, biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz" ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Emre Mor transferinde yeni gelişmeler olabileceğini belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Emre Mor olmuyor diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre'ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birdenbire bir şeyler oldu."