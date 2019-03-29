Diagne ve Mitroglou, Malatya maçlarında yok

Galatasaray'da forvet sıkıntısı yaşanıyor.

Sezonun ilk yarısında transfer yapılamadığı için golcü sorunu yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu kez de forvetlerinin sakatlanmasından dolayı zor durumda.

İKİSİ BİRDEN SAKATLANDI

Kostas Mitroglou, Yunanistan'ın Liechtenstein ile oynadığı maçta sakatlandı. Yunan golcü Malatyaspor'la önce kupada sonra ligde oynanacak mücadelelerde takımı yalnız bırakacak.

Senegal-Mali maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin kürek kemiği ile köprücük kemiği bağlanma bölgesinde birinci derece çıkık tespit edildi. Mitroglou gibi Diagne de Malatyaspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak.

FORVETTE SİNAN OYNAYACAK

Mitroglou'nun 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali bulunurken, Senagalli forvetin ise derbide forma giyemeyeceği aktarıldı.

Fatih Terim, son dönemde oynatmadığı Sinan Gümüş'e iki golcüsünün yokluğunda şans verecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklamaya yapan sarı-kırmızılı kulüp iki futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyurdu.

"Mbaye Diagne’nin yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo, fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti.

Takımımız, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek."