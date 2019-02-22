1 Diagne yine döküldü Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

2 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

3 VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

4 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

5 Ersun Yanal: Bizden iyi olmayan takıma elendik Ersun Yanal, Zenit mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kendilerinden iyi olmayan takıma elendikleri için üzgün olduklarını ve artık Beşiktaş derbisini düşündüklerini söyledi.

6 Galatasaray'ın Avrupa macerası bitti UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı, Avrupa defterini kapattı.

7 Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Zenit mücadelesinde penaltısı verilmedi. Maçın 13. dakikasında Zenit savunması Elif Elmas'a sert müdahalede bulundu ancak İngiliz hakem 'devam' dedi.

8 G.Saray taraftarının olduğu bölgede polis ateş açtı Portekiz polisi, Lizbon'da Galatasaray taraftarlarının bulunduğu alanda havaya ateş açtı.

9 Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skorun avantajını kullanamadı. Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.