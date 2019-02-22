Diagne yine döküldü

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2-1 yenildiği Benfica'yla deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibiyle 0-0 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.
Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak oynadığı maçlarda henüz beklentileri karşılayamayan Diagne, bu karşılaşmada da sahada adeta yürüdü.
Forma giydiği 4 maçta sadece 1 kez penaltıdan fileleri havalandırabilen Senegalli forvet, Kasımpaşa'daki günlerini aratıyor.
Gomis Al Hilal'de 17. golünü attı - İZLE
GOMİS 17. GOLÜNÜ ATTI
Diğer taraftan Diagne'nin sahada döküldüğü saatlerde Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis Al Hilal formasıyla 17. golünü attı.
Sosyal medyada Gomis'in golünü paylaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fransız yıldıza duydukları özlemi dile getirdi.