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Diagne yine döküldü

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

Diagne yine döküldü
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UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2-1 yenildiği Benfica'yla deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibiyle 0-0 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak oynadığı maçlarda henüz beklentileri karşılayamayan Diagne, bu karşılaşmada da sahada adeta yürüdü.

Forma giydiği 4 maçta sadece 1 kez penaltıdan fileleri havalandırabilen Senegalli forvet, Kasımpaşa'daki günlerini aratıyor.

Gomis Al Hilal'de 17. golünü attı - İZLE

GOMİS 17. GOLÜNÜ ATTI

Diğer taraftan Diagne'nin sahada döküldüğü saatlerde Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis Al Hilal formasıyla 17. golünü attı.

Sosyal medyada Gomis'in golünü paylaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fransız yıldıza duydukları özlemi dile getirdi.

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