Diagne yine imajını değiştirdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer ettiği Diagne, oynadığı 4 karşılaşmada henüz beklentileri karşılayamadı.

Sadece Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan fileleri havalandırabilen Senegalli golcü, Kasımpaşa ve iki Benfica maçında sahada adeta yürüdü.

STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra saç stilini değiştiren 27 yaşındaki futbolcu, imajında bir kez daha yeniliğe gitti.

Saçını kestiren ve uçlarını sarıya boyatan Diagne, yeni tarzıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.