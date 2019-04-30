Diagne yine taraftarları kızdırdı

Sezonun ilk yarısında forvet konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray, devre arasında Diagne ve Mitroglou'nu aldı ancak sorunlarını çözemedi.

PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kasımpaşa'da 20 gol atan Diagne, Galatasaray'a geldikten sonra adeta bambaşka bir görüntüye büründü. Sarı-kırmızılı formayla 5'i penaltıdan olmak üzere 8 gol atmasına rağmen taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sahada adeta yürüyen, mücadeleden uzak, pozisyon almak yerine sürekli kendini yere bırakan görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senegalli golcü, dün akşam Konyaspor karşısında da varlık gösteremedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Performansıyla saç baş yolduran 27 yaşındaki futbolcu, maçın en net gol pozisyonunda topu dışarı vurarak takımını 3 puandan etti. Mücadelenin 65. dakikasında savunma arkasına sarkan Diagne, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak lider olma fırsatını geri çeviren sarı-kırmızılı ekipte maç sonu gündem yine Diagne oldu.

Diagne, sosyal medyada fazlasıyla eleştirilirken, "Emenike'den kötü" yorumları yapıldı.

MİTROGLOU DA ŞİKAYETÇİ

Öte yandan transfer olduktan sonra sadece 3 maça ilk 11 başlayan Mitroglou da oynatılmamaktan şikayetçi olmuştu.

Yunan golcü, "Marsilya Balotelli'yi alınca yedek kalmamak için Galatasaray'a geldim, fakat burada kulübeden çıkamadım. Oynadığım maçlarda etkili olduğumu düşünüyorum, Diagne her maçta eleştiriliyor ama nedense bir sonraki maçta yine yedekte kaldığımı görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.