Diagne'den Başakşehir'e kafa kesme hareketi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, performansından çok saha dışı olaylarıyla gündeme geliyor. Eleştirilerin odağındaki golcü futbolcu, dün Başakşehir'e gönderdiği mesajla yine çok konuşuldu.

KAFA KESME HAREKETİ YAPTI

Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekibe kafa kesme hareketi yapan Diagne, dün oynanan Akhisarspor mücadelesi sonrası da aynı hareketi yaptı.

Galatasaray'ın kupa finalinde Akhisarspor'u 3-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Diagne, 1 gol atarak kendini affettirdi ancak maç sonu yaptığı açıklamayla yine tartışmalara neden oldu.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diagne, pazar günü oynanacak Başakşehir maçı öncesinde rakibine kafa kesme hareketi yaparak mesaj gönderdi.

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı - İZLE

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Kazanan takım ligi şampiyon olarak tamamlayacak.