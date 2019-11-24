Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'la bağları kopan Mbaye Diagne, sezona sarı kırmızılı takımda başlamasına rağmen Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı.

Belçika ekibinde de rahat durmayan Senegalli golcü yeni takımında da kadro dışı bırakılmış, son olarak da Galatasaray'ın Başakşehir maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izlediği öne sürülmüştü.

"BİLMİYORUM"

Bu sabah sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayan Diagne, sarı kırmızılı bir taraftarın, "Galatasaray'a gelecek misin" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Ayrıca Diagne, "Come to Fenerbahçe" mesajına da emojili karşılık verdi.

Kendisini Burak Yılmaz ile beraber takımda görmek isteyen bir Beşiktaş taraftarını da yanıtsız bırakmayan golcü futbolcu, mesaja iki emojili cevap vermekle yetindi.