Diagne'den 'İtalya' mesajı

Galatasaray 'ın FFP açığı için satmayı düşündüğü isimlerin başında gelen Mbaye Diagne'ye bir talip daha çıktı.



İtalyan La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre Serie A Verona ve Lecce, Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Verona'nın Diagne için Galatasaray'ın kapısını kiralama teklifi ile çalacağı belirtilirken satın alma opsyionlu kiralama teklifine iki takımın da sıcak bakacağı kaydedildi.

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 13 milyon euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu sezon oynadığı 2 maçta gol atamayan Senegalli, geçen sezonu 29 lig maçında 30 gol ve 3 asistle kapatıp gol kralı oldu.

EVİNİ İTALYA OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Çıkan bu haberlerin ardından Senegalli golcünün Instagram profilinde evini İtalya olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.