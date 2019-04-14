Diagne'den yemek sözü

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımların beraberlik lüksü yok.

Geldiği günden beri inişli çıkışlı performans sergileyen Mbaye Diagne, derbiye kendisini çok motive diyor.

Kasımpaşa forması giyerken Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atan Senegali futbolcu, Galatasaray'la da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

YEMEKLER BENDEN

Derbiye moralli hazırlanan Galatasaray'da bombayı patlatan isim Diagne oldu. Fenerbahçe'nin lig maçlarının izlendiği video analiz toplantısında Senegalli golcü, "Fenerbahçe'yi yenersek, yemekler benden" diye konuştu.

"F.BAHÇE'YE YİNE GOL ATACAĞIM DEMİŞTİ"

Bu açıklama alkışlarla karşılık bulurken, bazı futbolcular ise 'Diagne' tezahüratı yaptı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım. Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım" ifadelerini kullanmıştı.