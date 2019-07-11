Diagne'li Senegal yarı finalde

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalinde Senegal ile Benin, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
SENEGAL İLK YARI FİNALİST OLDU
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Senegal, 70. dakikada Idrissa Gueye'nin attığı golle rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Benin'de Olivier Verdon, 83. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Senegal'de Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, yedek kulübesinde başladığı maçın 64. dakikasında Niang'ın yerine oyuna dahil oldu. Göztepe forması giyen Gassama ise karşılaşmada 90 dakika süre aldı.