Diagne'nin bahanesi: Fizik olarak hazır değilim

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, 8 gol atmasına karşın kendisinden beklenen performansı henüz sahaya yansıtamadı. İlk yarıyı "forvetsiz" olarak geçiren Galatasaray, ligin ikinci yarısına gol krallığında zirvede yer alan Senegalli'yle girdi. Ancak 28 yaşındaki forvet, kaydettiği 8 golün 6'sını penaltıyla ağlara gönderebildi.



Cimbom'un şampiyonluk yolunda çok şey beklediği golcü oyuncu, son olarak Konya deplasmanında yetersiz kalıp girdiği yüzde 100'lük gol pozisyonunu da değerlendiremeyince Sarı-Kırmızılı taraftarlara saç baş yoldurttu.

FİZİK OLARAK İYİ DEĞİLİM

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atıp, Galatasaray'a gelince penaltı dışında gol sorunu yaşayan Senegalli'nin fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığı öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı forma altında daha iyi işler yapmak isteyen ancak henüz bunu başaramayan Diagne'nin, "Galatasaray'a ilk geldiğimde fizik ve kondisyon bakımından takım arkadaşlarımdan gerideydim. Onları yakalamaya çalışıyorum ancak henüz yüzde 100'üme ulaşamadım ve az da olsa hala onların seviyesinde değilim. Bunu başardığımda herkes gerçek Diagne'yi görecek" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.