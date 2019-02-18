Diagne'nin eşinin Instagram paylaşımı

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığını Diagne, beklentilerin çok altında kaldı.
EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ligin ilk yarısında attığı 20 golle adından söz ettiren Senegalli golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta penaltıdan 1 gol atabildi. Sadece Trabzonspor filelerine gol bırakan Diagne şimdiden eleştirilmeye başlandı.
27 yaşındaki deneyimli futbolcu etkisiz futbolunun yanı sıra hırçın tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor maçında ve Kasımpaşa karşısında kırmızı kart görmesi gerektiği şeklinde yorumlar alan Diagne'nin gelecek maçlardaki performansı merak ediliyor.
Senegalli futbolcunun eşi, oyuncunun bebeğine mama yedirirken bir fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.