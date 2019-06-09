Diagne'nin geleceğini Afrika Kupası belirleyecek

Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın önceliği serbest statüdeki oyuncularla sözleşme imzalamak.

KİLİT NOKTA AFRİKA KUPASI

Galatasaray, bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almak için ise oyuncu satmak zorunda. Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı bütçede 5 milyon euro zararda olan sarı-kırmızılıların ilk hedefi Diagne'yi satmak.

Çin, Katar ve Suudi Arabistan takımlarından teklifler alan Diagne için Afrika Uluslar Kupası bekleniyor.

Galatasaray, 21 Haziran'da başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele edecek olan Diagne'yi, başarılı bir performans segilemesi durumunda minimum 15 milyon euroya satmayı planlıyor.

Dünyadan birçok takımın scout ekiplerini gönderdiği turnuva, Afrikalı futbolcular için bir vitrin konumunda. Sarı-kırmızılı takım, Diagne'nin Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansına göre oyuncuyu satmayı düşünüyor.

6 aylık Galatasaray macerasında takıma uyum sağlayamayan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla daha çok gündeme gelen Senegalli ismin satılmasına Fatih Terim de onay vermiş durumda.