Diagne'nin gözü Avrupa'da

Sarı-kırmızılı ekibin transfer bütçesi oluşturmak için satış listesine koyduğu Diagne, geçtiğimiz günlerde takımda kalacağını açıklamıştı. Senegalli oyuncu daha sonra ise Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini ifade etti.

MENAJERİ AVRUPA'YA GİDECEK DEDİ

27 yaşındaki oyuncunun menajeri D'Avila, Galatasaray yönetimine, "Diagne zorluk çıkarmayacak. Gitmeyi o da çok istiyor." dedi.

Menajer D'Avila, İngiliz ve İtalyan ekipleriyle temaslarını sıklaştırırken, "Diagne'nin kafasında bir takımlar planlar var. İtalya ve İngiltere'de oynama arzusu var. Bu yönde çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

Diagne için 15 milyon euro şartı ortaya koyan Galatasaray Yönetimi, Avrupa'ya transferi olması durumunda ise indirime gitme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan bir takım bulunması halinde 13 milyon euroyu kabul edecek. Ancak 15 milyon euroluk sınır Avrupa dışında yine geçerli olacak.