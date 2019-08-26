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Diagne'nin ıslıklanması Fatih Terim'i kızdırdı

Konyaspor maçında vasat bir gözüntü çizen Diagne, oyundan çıkarken ıslıklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Senegalli forveti protesto edenlere kızdığı görüldü.

| Haber Merkezi
Diagne'nin ıslıklanması Fatih Terim'i kızdırdı
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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırladı.

90+5'te yediği golle galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılarda taraftarın hedefinde Diagne vardı.

Kasımpaşa'dan 10+3 milyon euroya alınan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Senegalli forvet, dün akşam oynanan maçta da vasatı aşamadı.

Mücadelenin sonlarına doğru oyundan alınan 27 yaşındaki futbolcu, stadın büyük bir bölümü tarafından ıslıklandı.

TERİM ÇILDIRDI

Taraftarın protestosu karşısında bir hayli sinirlenen teknik direktör Fatih Terim'in tribünlere susun şeklinde işaret yaptığı görüldü.

ALBAYRAK TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise taraftarlara doğru dönerek "Diagne'yi alkışlayın" şeklinde işarette bulundu.

Albayrak taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, bazılarıyla da tartıştı.

(Fotoğraf: Süleyman Arat)

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