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Diagne'nin kararı Terim'i düşündürüyor

Senegalli golcü Diagne'nin takımda kalacağını açıklaması Fatih Terim'i kızdırdı. Deneyimli hoca, transferde yeni planlar yapmaya başladı.

Diagne'nin kararı Terim'i düşündürüyor
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Tüm transfer planlarını Mbaye Diagne'nin satılması üzerine kuran Galatasaray, dün Senegalli oyuncunun takımda kalacağını açıklamasıyla sarsıldı. 

DİAGNE KALIRSA PLANLAR DEĞİŞECEK

Fatih Terim'in onayıyla gönderilmesi düşünülen Diagne, sarı-kırmızılı takımın elini transferde güçlendirecek, aynı zamanda da ekside olan bütçeyi de artıya çıkaracaktı.

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun özellikle Arabistan'a gitmeyeceğini açıklaması Terim'in kafasındaki transfer listesini değiştirdi. Diagne'yi satıp Tetteh, Vedat veya Chicharito üçlüsünden birini takıma kazandırmak isteyen Galatasaray yönetimi, şimdilik bu operasyonu rafa kaldırdı.

Diagne'nin kararına çok kızan Terim'in, yönetimden oyuncunun transfer olması için ikna edilmesini talep etti. 

Suudi Arabistan ekiplerine sıcak bakmadığını aktaran Diagne'nin Avrupa'ya gidebileceği konuşuluyor. Fakat herhangi bir Avrupa takımının, Arabistan ekipleri kadar yüksek bonservis bedeli ödemesi mümkün görünmüyor.

Diagne'nin önümüzdeki günlerde vereceği karar, Galatasaray'ın transfer politikasını belirleyecek.

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