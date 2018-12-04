Diagne'nin tercihi Galatasaray

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Kasımpaşa'nın sezon başında Çin ekibi Tianjin Teda'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, 14 haftada rakip fileleri tam 16 kez havalandırdı.

Bir dönem Juventus forması da giyen Senegalli golcü, yıllar içinde düşüş yaşasa da Kasımpaşa'da yeniden kendini buldu.

Kralspor'un edindiği bilgiye göre; Performansıyla forvet sıkıntısı yaşayan 3 büyüklerin transfer listesine girmeyi başaran 27 yaşındaki futbolcu için ilk girişim Galatasaray'dan geldi.

İLK GİRİŞİM G.SARAY'DAN

Sarı-kırmızılı kulübün, sezonun ilk haftalarında Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Golcü futbolcunun bonservis bedelini öğrenen Aslan'ın, devre arasında bir kez daha Paşa yönetimiyle görüşeceği belirtildi.





G.SARAY'I İSTİYOR

Her fırsatta 3 büyüklerde de oynayabileceğini söyleyen Diagne'nin ilk tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkça dile getiren Senegalli forvet, bonservis konusunda anlaşılması durumunda devre arasında Galatasaray'a transfer olacak.