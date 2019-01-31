Diagne'nin toplam maliyeti

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Galatasaray, 20 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Kasımpaşalı Diagne'yi renklerine bağladı.

Bu transferle şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran sarı-kırmızılıların, Paşa'ya ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY

12.8 milyon euro karşılığında İstanbul ekibiyle el sıkışan Cimbom'un 10 milyon eurosunu peşin olarak ödeyeceği öğrenildi.

Kalan 2.8 milyon euroyu taksitle verecek olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlaması halinde Kasımpaşa'ya 3 milyon euro daha ödeyeceği bildirildi.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Diagne'yi bir başka kulübe satarsa elde ettiği kardan Kasımpaşa'ya yüzde 25 pay verecek.