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Diagne'nin yerine düşünülen golcü Falcao

Diagne'yi astronomik bir fiyata satmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde Monaco'nun yıldızı Falcao var.

Diagne'nin yerine düşünülen golcü Falcao
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Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi yıldız bir golcü almak.

DİAGNE SATILACAK, FALCAO'YA TEKLİF YAPILACAK

Devre arasında Kasımpaşa'dan 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Diagne için teklifler alan sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli oyuncuyu satmayı planlıyor.

Galatasaray formasıyla 10 gol atmasına rağmen performansı beğenilmeyen 27 yaşındaki futbolcu elden çıkarılarak yerine Falcao alınacak.

Monaco ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı golcüye, yıllık 4 milyon eurodan 3 senelik kontrat önerilecek. 33 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle özel bir anlaşma yaptığı ve bonservisini takımından alabileceği aktarıldı.

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