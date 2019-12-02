Diagne'ye idman yasağı

PSG ile oynanan maçta penaltıcı olmamasına karşın atışı kullanarak kaçırmasının ardından kadro dışı bırakılan Diagne'ye, bu kez daha da ağır bir ceza verildi.

YÖNETİMDEN İZİN ALMADI

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Senegalli futbolcu, geçtiğimiz hafta İstanbul’a yaptığı seyahati izinsiz gerçekleştirdi. Galatasaray-Brugge maçına denk gelen tarihte bireysel olarak Türkiye’nin yolunu tutan oyuncunun, bu hareketi yönetimi kızdırdı.

ARTIK A TAKIMLA İDMANLARA ÇIKAMAYACAK

Ne yönetimin ne de teknik ekibin haberi olmadığı belirtilen bu seyahatin ardından Brugge yönetimi, Diagne’yi A takımdan ayırdı. Bundan böyle takımla idmanlara çıkamayacak olan futbolcuya kulüp tarafından, sadece tesislerde bireysel olarak çalışabilme izni verildi.

DEVRE ARASINDA KESİN GÖNDERİLECEK

Maç kadrolarının dışında bırakılan Mbaye Diagne, bu kararın ardından bu kez antrenman kadrolarının da dışında bırakıldı.

Brugge yönetiminin, bir sezonluk kiralama döneminin sonunu beklemeden oyuncuyu devre arasında elinden çıkarmanın yollarını aradığı belirtiliyor.