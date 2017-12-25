Diarra Al Jazira'den ayrıldı

2017 yılının şubat ayında Marsilya'dan ayrılan ve kısa süre boşta kaldıktan sonra nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşan Lassana Diarra'nın yeni kulübüyle macerası kısa sürdü.

Al-Jazira kulübünün tarafından yapılan resmi açıklamada, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Diarra, Al-Jazira formasıyla bu zamana kadar sadece 5 lig maçında forma giymişti.

Kariyerinde Chelsea, Arsenal ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde top koşturan Lassana Diarra'nın ismi, Marsilya'dan ayrıldığı dönemde Türkiye'den bazı kulüplerle de anılıyordu.