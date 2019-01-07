Diaz: Düşlediğim takımdayım

Manchester City'den ayrılmaya karar verdiğinde sadece Real Madrid'i düşündüğünü vurgulayan Diaz, "Masada üç opsiyon vardı: Real Madrid, Real Madrid ve Real Madrid. Başka hiçbir takıma gitmek istemedim. Çünkü Real Madrid, tartışmasız, yüzde 100 dünyanın en büyük kulübü." şeklinde konuştu.

17 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tanıtıma annesi, babası ve 4 küçük kız kardeşi ile gelen İspanyol futbolcu, Real Madrid'de 21 numaralı formayı aldı.

İngiltere'nin Manchester City Kulübü'nden transfer edilen Diaz, Real Madrid ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladı. İspanyol basınına göre Real Madrid bu transferden dolayı Manchester City'ye 17 milyon euro artı alınacak başarılar ve kişisel performansa göre 7 milyon euro ödeyecek. Diaz'ın başka bir kulübe transferinde ise Manchester City'nin transfer bedelinde yüzde 15'lik hakkı olacak. Orta saha oyuncusu Diaz, Real Madrid'de sezon başına net 3,5 milyon euro kazanacak