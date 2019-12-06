Dick Advocaat, Lens'i istedi

Beşiktaş’ın önce 1,5 milyon euro karşılığında kiralayıp daha sonra bonservisine 4,1 milyon euro ödediği Lens, büyük hayal kırıklığı yaratırken, siyah beyazlı yönetimin tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

YILLIK 2,3 MİLYON EURO ALIYOR

Dün Türkiye Kupası 5. tur maçının 64.dakikasında oyundan alınan ve Erzincanspor karşısında oynadığı futbolla herhangi bir fark yaratamayan Hollandalı futbolcuyu eski hocası Dick Advocaat talip olurken, Lens'in de ülkesine geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK

Yaklaşık 1 ay önce Jaap Stam’ın yerine göreve gelen, Feyenoord’da 4 haftada 10 puan toplayarak gözle görülür bir çıkış yakalayan Advocaat’ın Sportif Direktör Frank Arnesen’e Lens talimat verdiği kaydedildi. Eredivisie devinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.

2016 yılında Fenerbahçe’yi çalıştıran Dick Advocaat eski öğrencisi Lens’i sarı lacivertli kulübe kiralık olarak getirmişti.

"İYİ BİR ALTERNATİF"

Öte yandan Fenerbahçe'de Lens ile çalışan Mario Been, 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayı transfer döneminde Feyenoord için iyi bir alternatif olacağını aktardı.

Dick Advocaat görev yaptığı Feyenoord'un Lens'e sıcak bakacağını vurgulayan tecrübeli antrenör, "Jeremain Lens iyi bir alternatif olabilir. Hem sağ kanat hem de sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca hücumun en ilerisinde de görev verebilirsiniz. Zaten Advocaat ile Fenerbahçe'de çalıştı. Bana göre Feyenoord'a bir değer katar. Hızlı ve güçlü bir futbolcu. Ben oyuncunun menajeri değilim ama görüşlerim de bu yönde" ifadelerini kullandı.