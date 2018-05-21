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Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

Geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam küme düştü.

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Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

Hollanda Birinci Futbol Ligi play-out rövanş maçında Sparta Rotterdam, Emmen'i konuk etti. Berabere biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Emmen takımına 3-1 yenilerek Eredivisie'ye veda etti.

Emmen ise tarihinde ilk defa Eredivisie'ye çıkmayı başardı.  Sparta Rotterdam, 2016-2017 sezonunda uzun bir aradan sonra tekrar Eredivisie'ye dönmeyi başarmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat devre arasında sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Sparta Rotterdam ile anlaşmıştı

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