Dick Advocaat'ın takımı küme düştü

Hollanda Birinci Futbol Ligi play-out rövanş maçında Sparta Rotterdam, Emmen'i konuk etti. Berabere biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam, maçta 1-0 öne geçmesine rağmen Emmen takımına 3-1 yenilerek Eredivisie'ye veda etti.
Emmen ise tarihinde ilk defa Eredivisie'ye çıkmayı başardı. Sparta Rotterdam, 2016-2017 sezonunda uzun bir aradan sonra tekrar Eredivisie'ye dönmeyi başarmıştı. Teknik direktör Dick Advocaat devre arasında sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Sparta Rotterdam ile anlaşmıştı