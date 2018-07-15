Didier Deschamps: Hedeflerim için buradayım

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan Fransa'dan teknik direktör Didier Deschamps kupa seramonisi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

KALİTEMİZİ ORTAYA KOYDUK

Deschamps, açıklamalarının basşında kolay olmadığını ancak kalitelerini ortaya koyduklarını dile getirdi ve, ''Olağanüstü bir maç çıkarmadık ama mental açıdan kalitemizi ortaya koyduk ve 4 gol attık. Oyuncularımdan gururluyum. Çok kolay olmadı, zor zamanlardan geçtik. Oyuncularım 4 yıl için zirvedeler.'' dedi.

HEDEFLERİM İÇİN BUARADAYIM

2 yıl önce kaybedilen Avrupa Kupası sonrası oldukça üzüldüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, açıklamalarının devamında ''Benden daha iyi taktisyenlerdi. Ben kendimi düşünmüyorum. Gurur duyuyorum yine de, hedeflerim için buradayım. 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı kaybetmek canımı acıttı ama bu şu anda burada olmamızı sağladı. Daha çok odaklanmamızı da sağladı. Final maçları oyunculara ait, maçları kazanan oyuncular. Biz ekip halinde buradaydık ve çok fazla çalışma yapıldı. Fransa'yı seviyoruz ve Fransız olmaktan gurur duyuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.'' ifadelerini kullandı.