Didier Drogba: Futbolda herkes eşittir

Didier Drogba, New York Times'ta futbolun Afrika için ne anlama geldiğini ve ülkesinin gerçeklerini yazdı.



İşte Birleşmiş Millet İyi Niyet Elçisi Didier Drogba'nın "Spor Ailesi" başlıklı yazısı:



"Afrika ile ilgili farklı fotğraflar gördüğüm zaman onların ne kadar farklı olduğunu görüyorum ve gurur duyuyorum. Fakir Afrika. Açlık çeken Afrika. Sahip olduğumuz fotoğraflar bunlar ve bu gerçek Afrika. Stili olan insanlar görüyorsunuz. Gerçekten hayattan keyif alan ve herkes gibi özgürlüğünü isteyen insanlar...



Fildişi Sahilleri'ndeki insanlar stil sahibi olmayı sever. Hepsi iyi giyinmek ister. Elegant olmayı severler. Şık olmaları gerekir. Yaşam stilleri gerçekten budur.



Ben Abidjan'da doğdum. Ayrıca, ailemle birlikte 5-6 yaşlarında ülkeden ayrılıp Fransa'nın Bretonya bölgesinde yaşayan amcamın yanına gittik. Biz de bir gelenek vardır; eğer aileden biri daha iyi bir yaşam koşuluna sahipse, oğlunu veya kızını onun yanına gönderirsin ki daha iyi eğitim alsın. Tekrar Fildişi'ne döndüğümde 11 yaşımdaydım. 2 yıl boyunca yaşadım ve Fransa'ya geri döndüm. Her iki ülkede de kendimi iyi hissettim.



Fildişi Sahilleri'nde 'aile' sözcüğünün farklı bir anlamı vardır. Afrika'da 'aile' çok geniş bir kavramdır. Amcaların, halaların, kuzenlerin buna dahildir ve aynı sokakta yaşarsın. Babam, parası olunca mahalleden yanyana 2-3 ev birden almıştı. Birlik halinde yaşardık. Paylaşmayı, saygı duymayı öğrendik. Kuzenlerinle birlikte yaşayarak büyük anılar biriktirirsin. Aile bizim için büyük bir kavramdır. Avrupa'da ise bir aile, anne baba ve çocuklardan oluşur. Çok büyük bir farklılık...



Bu nedenle çocuklarımın şansı olduklarını düşünüyorum, çünkü her iki kültürü de yaşadılar. Nereden geldiklerini biliyorlar, anne babasının nereden geldiğinin farkındalar. Ayrıca, İngiltere ve Fransa'da da Avrupa kültürünü edindiler. Her iki dünyadan da etkilendiler, bu benim için çok önemliydi. Ancak, bu hayatta başıma gelen en iyi şey Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın formasını giymek oldu.



Futbol, Afrika'da yalnızca bir spor değildir. Spordan çok daha fazlasıdır. Futbol bir dindir. Futbol, insanları birleştirir. Örnek vermek gerekirse; biz ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığımızda yıl 2006'ydı ve ülkemiz sivil savaş nedeniyle ikiye bölünmüştü. Silahların sustuğu ve herkesin tek yürek olduğu yegane anlar, maçlarımızın olduğu zamanlardı. Silahlar bırakılır, TV'nin başına geçilir ve maç izlenirdi. Bunu bir hayal edin. Maç bittiğindeys herkes silahlara sarılır ve birbirlerini vurmaya devam ederdi. Bu bizim gerçekliğimizdi.



Burada futbolu halklar oynar. Hem çocukları, hem yetişkinleri futbol oynarken görebilirsiniz. Bu spor, tüm insanlar içindir. Futbolda birinci sınıf, üst sınıf gibi bir durum yoktur. Herkes eşittir."