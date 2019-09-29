Didier Drogba: Neymar ve Mbappe'siz PSG çok daha güçsüz

Bir dönem yolu Galatasaray'dan da geçen ve 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktalayarak Ballon d'Or etkinliğinde görev alacak olan Didier Drogba'dan, Paris Saint-Germain'in altın çocukları hakkında açıklamalar geldi.

"BİR GÜN BALLON D'OR'U KAZANACAKLAR"

La Parisien'e konuşan Dider Drogba, ''Neymar ve Mbappe bir gün Ballon d'Or'u kazanacaklar. İkisi de dünyada az bulunan bir oyuncu grubunun parçalarılar. Onlar gibi oyuncular dünyada çok az.'' dedi.

"ONLAR GİBİ OYUNCULAR DÜNYADA ÇOK AZ"

Neymar ve Mbappe arasındaki uyumdan bahseden 41 yaşındaki Drogba, ''Birbirlerini inanılmaz derecede tamamlıyorlar. Neymar boşluklar yaratıyor ve Kylian bu boşlukları dolduruyor. İkisi de topu ayaklarına aldıklarında birbirlerini arıyorlar. Onlar sahada olmadıkları zaman Paris çok daha güçsüz.'' ifadelerini kullandı.

Adı bütün yaz transfer dedikodularıyla anılan Neymar, Paris Saint-Germain'den ayrılarak Barcelona'ya gitmek istediğini belirtmişti. Fakat Paris ekibi karlı bir anlaşma yaparak 2 yıl önce ödemiş olduğu 198 milyon eurodan fazlasını kazanmak istemişti ve transfer gerçekleşmemişti.

Neymar'ın transferinin gerçekleşmemesinin isabetli bir karar olduğunu söyleyen Drogba, ''Bu iyi bir haber değil, bu çok iyi bir haber! Bu yaz olanlar yüzünden eleştirileceği kesin fakat kimse sahaya çıktığı zaman oyundan keyif almadığını söyleyemez'' dedi.