Didier Drogba: Vizyonum, teknik direktörlükten daha büyük

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olan Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, kararının gerekçesini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini sonlandıran efsane futbolcu, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da basın toplantısı düzenledi ve başkanlık adaylığı hakkında konuştu.

"BİR KULÜBE DEĞİL BİR ÜLKEYE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

41 yaşındaki eski futbolcu, ''Teknik direktörlük yapmakla ilgilenmiyorum. Açıkçası öyle bir şey yapmak istemiyorum. Benim vizyonum daha büyük. Bir lider olduğumu düşünüyorum. Vizyonum, teknik direktörlükten daha büyük. Teknik direktörler sadece bir kulübe katkı verir. Ben ise bir ülkeye katkıda bulunmak istiyorum. Federasyon başkanlığını çok iyi yapacağımı ve Fildişi Sahili futboluna önemli katkılarda bulunacağımı düşünüyorum.'' diye konuştu.

Didier Drogba'nın Fildişi Futbol Federasyonu için en büyük rakibi ise kendisi gibi eski futbolcu olan ve Auxerre, Lens, PSG formalarını giyen Bonaventure Kalou olarak ön plana çıkıyor.