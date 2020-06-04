Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı

UEFA daha önce; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Bursaspor, Karabükspor, Eskişehirspor, Sivasspor ve Kasımpaşa'yı Avrupa'dan men etmişti. Son olarak listeye Trabzonspor da eklendi.

UEFA en çok Türk takımlarını Avrupa'dan men etti

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Galatasaray'a üye olmak için gereken şartlar

Galatasaray, liseli olmayıp da kulübe üye olmak isteyenlerin daha önce maddi destek sağlayıp sağlamadığına bakacak. Bu doğrultuda; kombine sahibi olmak ve storeden alışveriş yapmak büyük önem taşıyor.