Diego Costa: Griezmann'ın hayaliydi

Atletico Madrid'in undefined golcüsü Diego Costa, Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olmasını anlayışla karşıladığını söyledi ve önemli açıklamalar yaptı.

"HAYALİ MESSİ VE SUAREZ İLE OYNAMAKTI"

Griezmann'ın kararına saygı duyduğunu vurgulayan Costa, "Griezmann'ın en büyük hayali Messi ve Suarez ile oynamaktı. Kararına saygı duymalıyız. Bir futbolcu olarak bazen kendini test etmek istersin. Atletico Madrid'de başardıklarını, orada da gerçekleştirmek istiyor" dedi.

Benfica'dan transfer edilen Joao Felix hakkında da yorumlar yapan Diego Costa, "Tecrübeli oyuncuları dinliyor ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Yıldız gibi davranmıyor. Bu iyi bir şey. Antrenmanlarda, Real Madrid ve Juventus maçlarında kalitesini gösterdi" ifadelerini kullandı.