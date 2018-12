Diego Costa'dan Atletico'ya kötü haber

Atletico Madrid, golcüsü Diego Costa'nın ameliyat olacağını ve uzun süre oynayamayacağını açıkladı.

Oyuncunun, 12 yıl önce ameliyat olduğu sol ayak tarak kemiğinden tekrar rahatsızlık hissettiği belirtildi. Brezilya asıllı İspanyol futbolcunun sağlık ekibinin önerisiyle Brezilya'da ameliyat olacağını duyuran Atletico, "Son bir kaç haftadır sol ayağında rahatsızlık hisseden Diego Costa, ameliyat olacak. Farklı opsiyonların tartışılmasının ardından ülkesinde ameliyat olması kararlaştırıldı." denildi.

Atletico oyuncunun dönüş süreciyle ilgili net açıklama yapmadı, ancak İspanyo medyası Costa'nın Şubat ayı başına kadar dönemeyeceğini yazdı.

Bu durumda Diego Costa, Real Madrid ile oynacak derbi maçla, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 maçında oynayamayacak. Geçen Ocak ayında Chelsea'den tekrar eski takımına dönen Costa, bu sezon form tutmakta zorlandı.

Dosta, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 11 maçta 1 gol atabildi.