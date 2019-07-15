Diego Costa'ya Brezilya'dan teklif

Atletico Madrid ile ikinci kez yol ayrımında olan Diego Costa'ya sürpriz bir talip ortaya çıktı. ESPN'de yer alan habere göre, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, yıldız golcüyü istiyor.

15 MİLYON EURO VERMEYE HAZIRLAR

Flamengo, Brezilya asıllı İspanyol forvet için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. İddiaya göre Flamengo, Diego Costa transferi için İspanya'ya temsilcilerini gönderdi.

İki kulüp arasında anlaşma sağlanması durumunda Flamengo, oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Ancak Diego Costa'nın yüksek yıllık ücreti transferin önüne geçebilir. 30 yaşındaki forvetin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ülkesinde profesyonel anlamda hiçbir takımda forma giymeyen Diego Costa, Brezilya Milli Takımı'nda da 2 hazırlık maçında süre almış ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nın parçası olmuştu.

Geçen sezon İspanyol ekibinde 20 maçta süre alan Diego Costa, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.