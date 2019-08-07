Diego Forlan futbolu bıraktı

Kariyerine Independiente'de başlayan Uruguaylı yıldız, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter'de forma giydi.

Emeklilik kararında zorlandığını belirten Forlan, "Kolay olmadı, bu zamanın gelmesini istemedim ama geleceğini biliyordum. Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim." dedi.

La Liga'da 2004-05 ve 2008-09 sezonlarında gol kralı olan Forlan, Manhcester United ile Premier Lig şampiyonluğu, İngiltere FA Cup, İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nda Copa America zaferi yaşayan Forlan, 112 maçta 36 gol kaydetti.