Diego Forlan teknik direktör oldu

Avrupa ve dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden Diego Forlan, teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çekti. Uruguay’ın efsane isimlerinden Forlan, Penarol’le anlaştı. Resmi olarak da kulüpten açıklanan bu gelişme gözlerden kaçmadı.

BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK

Penarol kulübü, “Diego Forlan, Futbol takımımızın yeni teknik direktörü oldu” ifadelerini kullandı. Hoş geldin Forlan başlığıyla bir fotoğraf da yayınlandı. Forlan da yaptığı açıklamada, “Benim için büyük bir mutluluk. Böyle bir projenin lideri olarak seçilmek beni memnun etti. Gururlu ve mutluyum. Bu aileye katılmak benim için çok önemli” yorumunu yaptı.