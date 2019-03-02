Diego Lugano federasyon başkanı olmaya hazırlanıyor

Efsanesi olduğu kulüpte yönetici olarak göreve başlayan Lugano ilgili olarak ülkesi Uruguay'dan flaş bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Ecos gazetesinin haberine göre Sarı Lacivertliler'in eski savunmacısı, Uruguay Futbol Federasyonu'na başkan olmaya hazırlanıyor.

Uruguaylı Profesyonel Futbolcular Birliği ve Amatör Futbolcular Birliği'nin tam desteğini alan Lugano'nun görevi devralması hâlinde efsanesi olduğu Santos'tan ayrılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 2006 yazında Sao Paulo'dan transfer olan Diego Lugano, Sarı Lacivertli kulüpte 5 yıl boyunca top koşturmuştu. 2011 yazında Paris Saint Germain'in yolunu tutan Uruguaylı stoper, 2016'nın başında yeniden Sao Paulo'ya dönmüş ve futbolu da bu kulüpte bırakmıştı.