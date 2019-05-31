Diego Milito'dan Antonio Conte'ye destek

İnter'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan var Şampiylar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Diego Milito, İnter'in yeni hocası Conte hakkında konuştu.

Milito, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Conte'nin harika bir sezon geçireceğine inandığını aktarırken, "Eski bir İnter oyuncusu olarak Conte'nin harika bir sezon geçireceğini umuyorum. O, harika bir antrenör. Mourinho ile kıyalamamalıyız. Onun hakkında konuşabilmek zor. Morinho, kesinlikle İnter tarihinin önemli bir parçası." dedi.

Milito, konuşmasının devamında İnter'in Arjantinli yıldızı Mauro İcardi hakkında da konuşurken, "Icardi'nin geleceği hakkında net bilgim yok. Bunun tahlilini Conte yapacak. Net olarak ne yapacağı hakkında fikrim yok. Önemli olan İnter formasını giymerk." dedi.

39 yaşındaki Diego Milito, İnter formasıyla çıktığı 171 müsabakada 75 gol 29 asistlik performansa imza atmıştı.