Diego Reyes, AEK yolunda

Fenerbahçe’de mevcut kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Diego Reyes için transfer gelişmesi dikkat çekti.

Meksika basınında yer alan haberlerde, Reyes’in ilk etapta ülkesi Meksika’ya dönmek istemediği Avrupa’da kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

Bu nedenle de şu anda Yunanistan’dan gelen tekliflerle ilgilenen tecrübeli savunmacı için AEK kulübünün ön planda olduğu vurgulandı. Reyes’in Meksika’dan bazı kulüplerle de görüştüğü ancak AEK’dan gelen somut temaslar sonrası kararından döndüğü aktarıldı.

AEK’nın Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği, sarı-lacivertlilerin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. Reyes’in esas amacının Fenerbahçe’ye dönüp forma şansı aramak olduğu belirtilse de mevcut şartlarda AEK’nın daha makul olduğu bildirildi.