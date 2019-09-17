Diego Reyes: Doğru kararı verdim

Fenerbahçe'de undefined geçirdiği başarısız dönemin ardından Meksika ekibi Tigres'e transfer olan 26 yaşındaki stoper Diego Reyes, kariyeri ve hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Diego Reyes'in açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Şu an Tigres forması giyiyorum. Avrupa'da başarılı olup olmadığım önemli değil. Artık yeni takmımım için en iyi şekilde mücadele etmek istiyorum. Tigres'in kupalar kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyorum"

"GERİ DÖNMEK BENİM İÇİN DOĞRU KARARDI"

"Meksika'ya geri döndüğüm için mutluyum. Meksika futbolu hakkında yıllar içinde unuttuğum bazı detaylar var. Geri dönmek benim için doğru karardı. Hızlı bir şekilde takıma adapte olmak istiyorum"

"Teknik direktör Tuca Ferretti'ye güveniyorum. Onunla çalışmaktan memnunum. Bana çok yardımcı olacağından eminim. Halen öğreneceğim çok şey var, istekli bir şekilde çalışacağım"