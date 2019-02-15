Diego Reyes: Fenerbahçe'de zevk aldım

Diego Reyes, Mundo Deportivo Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu ve Türkiye'de geçirdiği günleri iyi hatırlayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de de mutlu olduğunu kaydeden Meksikalı oyuncu, "Fenerbahçe'de fazla şans bulamasam da zevk aldım. Çok fazla şey öğrendim. Acı günleriniz olabilir, futbolda ve hayatta bu böyledir. Futbol dünyasında her şey güzel olacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SOCIEDAD KALMAMI İSTEDİ AMA KARAR BENİM DEĞİL"

Eski takımı Sociedad ile ilgili konuşan Reyes, "Real Sociedad'da oynama ihtimalim vardı, onlar da takımda kalmamı istediler ancak karar sadece bana ait değildi, bir takımla sözleşmem vardı. Kalmamış olsam da Real Sociedad'da mutluydum. Orada harika anılarım var" dedi.

Başka teklifler de aldığını kaydeden stoper, "Leganes'i seçtiğim çünkü bana en yakın ilgiyi gösteren takım onlardı. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Savaşmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Diego Reyes, devre arasında transfer olduğu Leganes'te 2 maçta 24 dakika süre buldu.