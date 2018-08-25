Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de

Son olarak Porto'da oynayan ve bonservisi elinde olan Meksikalı oyuncu Diego Reyes, artık Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli kulüp, 26 yaşındaki stoperin transferini sosyal medyadan duyurdu.

FORVETTEN SONRA SAVUNMAYA TAKVİYE

Fenerbahçe, santrafor bölgesinde oynayan Michael Frey'den sonra Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'le de sözleşme imzladı. Sarı-lacivertliler tecrübeli stoper için bonservis bedeli ödemedi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz."