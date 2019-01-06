1 Fikret Orman Beşiktaş'ı Türkiye'ye benzetti Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'da bir konuşma yapan Fikret Orman, "Türkiye ile Beşiktaş birbirine benziyor. Başarılı oldukça aşağı çekmeye çalışanlar oluyor" dedi.

2 Diego Reyes'in hedefi Amerika Fenerbahçe'nin sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Amerika'ya gitmek istiyor.

3 Tolgay'a karşılık Ljajic alınacak Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Ancak siyah-beyazlı ekip Tolgay'ı Torino'ya vererek Ljajic'in bonservisini almanın planlarını yapıyor.

4 Ali Koç, İngiltere'den 120 milyon euro kaynak buldu Ali Koç, Fenerbahçe'yi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkarmak için bir İngiliz şirketinden 120 milyon euro kredi aldı.

5 Galatasaray, Kjaer'i istiyor İspanyol basını, Rodrigues'i satarak kaynak bulan Galatasaray'ın Sevilla'dan Kjaer'i kadrosuna katacağını yazdı.

6 Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye daha iyi döneceğim Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, çok çalışarak gelecek sezon yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

7 Galatasaray Rodrigues'i sattı Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan, ancak bu sezon aynı performansı gösteremeyen Garry Rodrigues, Al Ittihad'a gidiyor.

8 Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'yi istiyor Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, takımlarında kadroda düşünülmeyen Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.

9 Serdar Taşçı Başakşehir'de Medipol Başakşehir, Spartak Moskova forması giyen 31 yaşındaki stoper Serdar Taşcı ile anlaştı.