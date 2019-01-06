Diego Reyes'in hedefi Amerika

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Porto'yla sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Diego Reyes, sarı-lacivertli ekipte büyük hayal kırıklığı yarattı. Meksikalı futbolcu takımdan ayrılmak istiyor.
MLS'E TRANSFER OLABİLİR
BeIN Sports İspanya'dan Fernando Cevallos'un haberine göre, Fenerbahçe'de mutsuz olan Reyes, sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Amerika MLS'e gitmenin planlarını yapıyor.
Fenerbahçe'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyes, kontratını sonlandırarak Amerika'nın yolunu tutabilir. Cevallos'un aktardığına göre Reyes sezon başında İspanyol ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği için de pişman.
Ligin 8. haftasından oynanan Başakşehir maçından sonra hemen hemen hiç forma şansı bulamayan Reyes'in Ersun Yanal'ın gelecek planlarında yer almadığı ifade ediliyor.