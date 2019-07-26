Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Diego Ribas'ın talihsiz sakatlığı futbolseverleri üzdü.
Kariyerini Brezilya'nın Flamengo takımında sürdüren Diego, Emelec'le oynanan Libertadores Kupası mücadelesinden sakatlandı.
KARİYERİ BİTEBİLİR
Ev sahibi ekip Emelec'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın 71. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede ayağı kırılan Diego'nun kariyeri bitebilir.
Diego Ribas'ın ayağı kırıldı - VİDEO
34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi sürecinin uzun olduğu ve sahalara dönmek yerine emeklilik kararı alabileceği aktarıldı.
Diego Ribas, 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de forma gitmişti.