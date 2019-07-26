Ensonhaber.com'a dön

Diego Ribas'ın ayağı kırıldı

Emelec ile Flamengo arasında oynanan Libertadores Kupası maçında Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.

| Haber Merkezi
Diego Ribas'ın ayağı kırıldı
Yorum Yap

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Diego Ribas'ın talihsiz sakatlığı futbolseverleri üzdü.

Kariyerini Brezilya'nın Flamengo takımında sürdüren Diego, Emelec'le oynanan Libertadores Kupası mücadelesinden sakatlandı.

KARİYERİ BİTEBİLİR

Ev sahibi ekip Emelec'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın 71. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede ayağı kırılan Diego'nun kariyeri bitebilir.

Diego Ribas'ın ayağı kırıldı - VİDEO

34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavi sürecinin uzun olduğu ve sahalara dönmek yerine emeklilik kararı alabileceği aktarıldı.

Diego Ribas, 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de forma gitmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM