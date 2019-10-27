Diego Simeone: Oblak, dünyanın en iyi kalecisi

La Liga'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, maçın ardından kalecisi Jan Oblak'ı övdü.

Jan Oblak'ın kritik kurtarışlar yaptığını vurgulayan Simeone, "Oblak kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. Her sene gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda yaptıkları inanılmaz!" dedi.

"İSPANYA'NIN EN İYİ TARAFTARINA SAHİBİZ"

Zorlu bir dönemden geçtiklerini dile getiren Simeone, "Üst üste üç büyük maç yaptık. Üç günde bir maç oynamaya alışkınız ve kazanma tutkusunu koruduğumuz için mutluyum. Taraftarımız yine harikaydı. Onlar, İspanya'nın en iyileri" ifadelerini kullandı.

Koke'nin ıslıklanması hakkında da yorum yapan Simeone, "Hedeflerimize ulaşmak için tüm oyunculara ihtiyacımız var. Koke'nin başarısız maçları oldu ama bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.