Diego Simeone para cezasıyla yırttı

Diego Simeone, Jose Gimenez'in attığı ilk golün ardından skandal bir harekete imza atmış, iki elini pantolonuna götürdüğü görüntü sosyal medyayı sallamıştı.

VAR kararlarına tepki olarak yaptığı iddia edilmiş, Arjantinli ise bu iddiaları redderek; "Kalbimden gelen bir hareketti. Kimseyi hedef almadım" diyerek özür dilemişti.

UEFA'nın Etik Kurulu, Simeone'ye 20 bin euro para cezası verildiğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımıyla birlikte kulübedeki yerini alabilecek.