Diego Simeone: Real Madrid oyununu geliştirdi

La Liga'da Real Madrid'i sahasında ağırlayacak olan Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, açıklamalarda bulundu.

"GALİBİ DETAYLAR BELİRLER"

"Sizce derbinin favorisi hangi takım" sorusunu yanıtlayarak sözlerine başlayan Diego Simeone, "İki takım da birbirine çok yakın. Böyle maçlarda sonucu, detaylar belirler. Kesin bir tahmin yapılamaz" dedi.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Real Madrid'in sezon başına göre daha iyi olduğunu vurgulayan Simeone, "Real Madrid oyununu geliştirdi. Bale forma giriyor, Benzema şu an iyi durumda. Hazard'ın da harika yetenekleri var. Dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.

Luka Modric'in yokluğu hakkında da yorum Simeone, "Real Madrid çok güçlü bir omurgaya sahip. Çok sayıda önemli oyuncular var" ifadelerini kullandı.