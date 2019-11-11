Diego Simeone: VAR sistemi umarım beni yanıltmaz

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, İspanya'da VAR sisteminin doğru uygulanmadığını söyledi.

"ZAMANLA DAHA İYİ OLACAK"

Espanyol'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Diego Simeone, "VAR sisteminde sorunlar devam ediyor ancak zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. Umarım yanılmam." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Simeone, "Real Madrid ve Barcelona her sezon olduğu gibi yarışta olacak. Önümüzde daha çok maç var. Henüz bunu konuşmak için çok erken." dedi. İlk 13 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Attletico Madrid, ligde 3. sırada yer alıyor.