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Diğer liglerde uygulanan yabancı kuralları

Türkiye'deki kaliteli yerli oyuncu azlığı, yabancı oyuncuların fazla olmasına bağlanıyor ancak Avrupa'nın önde gelen liglerine bakıldığında sorunun kuralla alakası olmadığını görüyoruz.

Diğer liglerde uygulanan yabancı kuralları
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Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusu bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Kaliteli yerli oyuncu sorununu yabancı oyuncuların çok olmasına bağlayan TFF, kuralda kademeli olarak azalmaya gitmeyi planlıyor.

Ancak hem lig olarak hem de milli takım olarak yıllarca Avrupa futboluna damga vuran ülkelere bakıldığında, asıl sorunun bu olmadığını görüyoruz.

İşte diğer liglerdeki yabancı kuralları:

İNGİLTERE PREMİER LİGİ

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları

FIFA sıralaması: 6
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16

İSPANYA LA LIGA

Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu

FIFA sıralaması: 9
2010 Dünya Kupası: Şampiyon
2012 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16

ALMANYA BUNDESLIGA

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması

FIFA sıralaması: 15
2010 Dünya Kupası: Üçüncülük
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Şampiyon
2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı final

İTALYA SERIE A

Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu

FIFA sıralaması: 21
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final

FRANSA LIGUE 1

Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu

FIFA sıralaması: 1
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2018 Dünya Kupası: Şampiyon

HOLLANDA EREDIVISIE

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: 18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş

FIFA sıralaması: 17
2010 Dünya Kupası: İkincilik
2012 Avrupa Şampiyonası: Grup sonuncusu
2014 Dünya Kupası: Üçüncülük
2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı

BELÇİKA 1. LİG

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Altyapıdan yetişen en az 6 oyuncu bulundurulması

FIFA sıralaması: 2
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final

PORTEKİZ PREMIER LİGİ

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

FIFA sıralaması: 7
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon


TÜRKİYE SÜPER LİG

Yabancı oyuncu sınırlaması: Var
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 14
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
Şart: Kadroda 2'si altyapıdan 4'ü Türkiye'de yetişen 14 yerli oyuncu bulundurulması. Ayrıca bir Türk kaleci bulundurulma zorunluluğu.

FIFA sıralaması: 38
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Katılamadı
2016 Avrupa Şampiyonası: Grup üçüncüsü

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