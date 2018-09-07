Diğer liglerde uygulanan yabancı kuralları

Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusu bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Kaliteli yerli oyuncu sorununu yabancı oyuncuların çok olmasına bağlayan TFF, kuralda kademeli olarak azalmaya gitmeyi planlıyor.

Ancak hem lig olarak hem de milli takım olarak yıllarca Avrupa futboluna damga vuran ülkelere bakıldığında, asıl sorunun bu olmadığını görüyoruz.

İşte diğer liglerdeki yabancı kuralları:

İNGİLTERE PREMİER LİGİ

Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)

Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)

Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız

Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları

FIFA sıralaması: 6

2010 Dünya Kupası: Son 16

2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final

2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu

2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16

İSPANYA LA LIGA