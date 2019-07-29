Digitürk: Dolar kurunu sabitlemeliyiz

Yeni sezonda dolar kurunu sabitlemek isteyen yayıncı kuruluş, TFF ile defalarca toplantı yapmasına rağmen istediği cevabı bir türlü alamadı.

Kulüpler anlaşmanın değişmemesini isterken, Digitürk bu kontratın 'sürdürülemez' olduğunu belirtiyor.

DİGİTÜRK: SORUMLULUK SADECE BİZDE OLMAMALI

Financial Times'ın Türkiye muhabiri Laura Pitel'e açıklamalarda bulunan Digitürk, "Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil. Bu eşsiz ekonomik durumda ligin finansal diriliğini sırtlama sorumluluğu sadece bizde olmamalı. Ekonomik durum bütün şirketleri etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Aylardır bir türlü çözülemeyen krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.