Digiturk ile TFF arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı

Türk futbolunun yayıncı kuruluşu Digiturk'ün sahibi olduğu Katarlı beIN Group'un, futbol yayın hakkı anlaşmasından çekilmek istediğine yönelik çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bilindiği gibi yayıncı kuruluş, yayın gelirlerini her ayın 21'inde ödüyordu. Ancak iddialara göre, mayıs ayında kulüplere ödemelerin yapılmaması ve "Ödemeler bayram sonrası yapılacak" denmesine rağmen bugüne kadar bu vaadin gerçekleşmemesi Katarlı beIN Group'un, yayın anlaşmasından çekileceği dedikodularını artırdı.

"DOĞAL VE MAKUL TALEPLERİMİZ VAR"

İddialar üzerine ise Digiturk, yaptığı açıklamada özetle, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdikleri taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceklerini, yayın anlaşmasından doğan her türlü yükümlülükler ve ödemelerin gerçekleştirildiğini, ancak söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul talepleri olduğunu bildirdi.

KURU SABİTLEYELİM

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in haberine göre; Dijiturk'ün açıklamasında da belirttiği "yayın anlaşması kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul talepler" çıkıyor. Peki nedir bu talepler?

Digiturk'ün zarar ettikleri gerekçesi ile dolar bazından yapılan ödemeleri 3.80 TL döviz kurundan sabitlemek istediklerini söyledi.

Bilindiği gibi Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı.

Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısım her yıl enflasyon farkı kadar artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti. Yayıncı kuruluşun yaklaşık 2 ay kadar önce TFF'nin kapısını çaldığı ve hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.

TOP KULÜPLERDE

Yıldırımın Demirören'in istifası sonrası haziran ayına kadar geçici görevde olan o dönemki TFF yönetiminin bu talebe sıcak bakmadığı belirtilse de iş kulüplerde bitiyor. Bu rakamı başka türlü kazanamayacak olan kulüplerin, Digiturk'ten gelen bu isteğe olumlu cevap vermesi bekleniyor.