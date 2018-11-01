Dilay Korkmaz: Karius ilk bana DM attı

Magazin D Cumartesi'nin sunucusu Dilay Korkmaz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Güzel sunucu canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"İLK BANA YAZDI AMA İFŞA ETMEDİM"

Dilay Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.

Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları. "





"ADAM YAKIŞIKLI AMA ÇAPKIN"

"Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın."





"NABER NASILSIN YAZMIYORLAR"

"Naber, nasılsın' diye yazmıyor futbolcular. Mesela ben Beşiktaşlıyım maça gidiyorum. Fotoğraf paylaşıyorum, akşam mesaj geliyor 'sen geldin biz maçı kazandık.' ne alakası var ben tuttuğum takımı desteklemeye geldim. "

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